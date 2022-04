Εκπλήρωσε την ευχή ενός παιδιού, "χτυπώντας” ένα αστεράκι του Make a Wish στο Athens Tattoo Convention

Make a Wish / Athens Tattoo Convention

Make a Wish / Athens Tattoo Convention

Ένα tattoo που συνδυάζει σχέδιο και νόημα είναι το “Αστέρι της Ευχής” , που “χτυπούν” για 6 συνεχόμενες χρονιές στο Athens Tattoo Convention , το μεγαλύτερο φεστιβάλ tattoo στην Ελλάδα -αλλά και στην Ευρώπη-, για να στηρίξουν το έργο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Make a Wish και να εκπληρώσουν τις ευχές παιδιών ηλικίας από 3 έως 18 ετών, τα οποία πάσχουν από σοβαρές, απειλητικές ασθένειες.

Κάθε επισκέπτης -αφού κλείσει τη θέση του στο περίπτερο του Make a Wish κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης- μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα προκαθορισμένα “αστεράκια” που έχουν ετοιμάσει οι tattoo artists και να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο να πραγματοποιηθούν οι πιο βαθιές επιθυμίες των παιδιών, μεταφέροντας τους χαρά, δύναμη, αλλά και την ελπίδα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

To κόστος για κάθε tattoo-αστέρι είναι 20 ευρώ και το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα δοθεί εξ ολοκλήρου στο Make a Wish για να κάνει τα όνειρα των παιδιών του πραγματικότητα. Πίσω από κάθε αστέρι κρύβεται η ξεχωριστή ιστορία ενός παιδιού, που μπορεί να μην την μάθουμε ποτέ, αλλά ξέρουμε ότι του χαρίσαμε ένα μεγάλο χαμόγελο. Και από μόνο του αυτό, κάνει tattoo του Make a Wish τόσο μοναδικό, που όσα χρόνια και αν περάσουν, ένα είναι σίγουρο: δεν πρόκειται να το μετανιώσουμε.