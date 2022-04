Έκθεση Πενταγώνου: Τα UFO άφησαν «εγκαύματα από ακτινοβολία» και «ακατανόητες εγκυμοσύνες»

Οι συναντήσεις με UFO φέρεται να έχουν αφήσει τους Αμερικανούς να υποφέρουν από εγκαύματα από ακτινοβολία, βλάβες στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, ακόμη και «αφανείς για εγκυμοσύνη», σύμφωνα με μια τεράστια βάση δεδομένων με αναφορές της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα μέσω ενός αιτήματος Freedom of Information Act (FOIA).

Σύμφωνα με τη Sun , τα έγγραφα περιλαμβάνουν αναφορές για τις βιολογικές επιπτώσεις των θεατών UFO στους ανθρώπους, μελέτες για προηγμένες τεχνολογίες όπως οι μανδύες αορατότητας και σχέδια για εξερεύνηση και αποικισμό στο βαθύ διάστημα. Ορισμένα τμήματα των εγγράφων «κρατήθηκαν εν μέρει» για λόγους απορρήτου και εμπιστευτικότητας, είπε η AATIP στη The Sun.

Ένα αξιοσημείωτο έγγραφο από τη συλλογή είναι μια έκθεση με τίτλο Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues, με ημερομηνία Μαρτίου 2010. Η έκθεση περιγράφει υποτιθέμενους τραυματισμούς σε «ανθρώπους παρατηρητές από ανώμαλα προηγμένα αεροδιαστημικά συστήματα», μερικά από τα οποία μπορεί να αποτελούν «απειλή στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με το έγγραφο.