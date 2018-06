Ελεύθερος και ωραίος; Να γιατί ο Brad Pitt δεν θέλει να κάνει σοβαρή σχέση

Jun Sato via Getty Images

Ο Brad Pitt είναι αφοσιωμένος στην οικογένεια και τη δουλειά του.

Σύμφωνα με το ET, ο 54χρονος ηθοποιός βρίσκεται «σε μια καλή χρονική περίοδο και στην προσωπική αλλά και την επαγγελματική του ζωή», καθώς έχει επιστρέψει στο πλατό της επερχόμενης ταινίας του, «Once Upon a Time in Hollywood».

Ο Pitt πρόσφατα πέρασε αρκετές ημέρες μαζί με τα έξι παιδιά του στο Λονδίνο. «Είναι χαρούμενος που επέστρεψε στο Los Angeles και ξεκίνησε τα γυρίσματα», αναφέρει η επίσημη πηγή. «Η αύρα του είναι θετική και είναι επαγγελματίας στο πλατό. Έχει ”ζεστή” προσωπικότητα και είναι ο εαυτός του με όλους τους συντελεστές. Όταν δεν υποδύεται το ρόλο, περνάει μεγάλο μέρος του προσωπικού του χρόνου στο trailer του».

Ωστόσο, η πηγή αναφέρει ότι τα παιδιά του με την Angelina Jolie δεν επισκέφτηκαν τον πατέρα τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή και παρά τις φήμες που τον θέλουν να διατηρεί σχέση με την καθηγήτρια στο MIT, Neri Oxman, η πηγή αναφέρει στο ET ότι ο Pitt είναι ελεύθερος.

«Βγαίνει σε ραντεβού αλλά δεν θέλει να δεσμευτεί αυτή την περίοδο με μια σοβαρή σχέση. Περνάει καλά μόνος του και απολαμβάνει τον ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του, όταν δεν εργάζεται».