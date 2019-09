Eλληνική Ένωση Επιχειρηματιών: 6η Eτήσια Οικονομική Διάσκεψη

Η 6η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με τίτλο «Μεγιστοποιώντας την Υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία: Η Νέα Μέρα στην ελληνική Επιχειρηματικότητα» θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt, τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Διάσκεψη συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics (LSE) και στοχεύει στο να σκιαγραφηθούν οι τρόποι, οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες και η στρατηγικές κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Κεντρικά σημεία αποτελούν η παραγωγικότητα, η συνεργατικότητα, η διασυνδεσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η «έρευνα & ανάπτυξη», ο ρόλος της εξωστρέφειας και η αξία διεθνών συνεργειών με στρατηγικό χαρακτήρα. Παράλληλα, εξίσου κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο τρόπος που επηρεάζει το επιχειρείν και την ελληνική οικονομία – τόσο σε επίπεδο ευκαιριών, όσο και προκλήσεων. Η διάσκεψη εστιάζει επίσης στην εθνική πρόκληση του δημογραφικού, καθώς και στο θέμα του εξειδικευμένου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με το μέγιστο δυνατό όφελος στην χώρα μας σήμερα.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Διάσκεψης.

6 η ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Μ ΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ Υ ΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Ν ΕΑ Μ ΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Ξενοδοχείο GRAND HYATT

(Λεωφ. Συγγρού 115)

Σε συνεργασία με:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - τελευταία ενημέρωση 23 Σεπτεμβρίου

11.30 Άφιξη Συνέδρων – Εγγραφές

12.00 Εναρκτήρια 1 η Θεματική Ενότητα | Η ΕΕΝΕ ως Γέφυρα Ανάπτυξης, Διασύνδεσης, Συνεργατικότητας & Εξωστρέφειας στην Επόμενη Μέρα της Ελληνικής Οικονομίας

Καλωσόρισμα ✓Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

✓Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος, Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

Εναρκτήρια Ομιλία Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών

12.30 2 η Θεματική Ενότητα |Η επόμενη ημέρα στην Ελληνική Οικονομία

Κεντρική Ομιλία Χρήστος Σταϊκούρας Υπουργός Οικονομικών

Κεντρική Ομιλία ✓Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Ακολουθεί συζήτηση με την Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μία Φορολογική Πολιτική για την Επόμενη Μέρα»

Σχολιασμός : ✓Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ –Head of EENE International

13.00 3 η Θεματική Ενότητα |Η Διεθνής Ματιά & το Διεθνές Περιβάλλον

The View from the US | Live Interview ✓H.E. Geoffrey Pyatt, Αμερικάνος Πρέσβης στην Ελλάδα

με τον: ✓Απόστολο Μαγγηριάδη, Πολιτικό Συντάκτη, ΣΚΑΙ

13.15 4 η Θεματική Ενότητα – πρώτο μέρος | Industry 4.0: Το Μέλλον του Ελληνικού Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος Programming Partner: Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC)

Κεντρική Ομιλία ✓Ιωάννης Τσακίρης , Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Συντονισμός: ✓Παύλος Ευθυμίου, Διευθυντής Στρατηγικής & Εξωτερικών Σχέσεων EENE

Δεύτερο μέρος: Industry 4.0: Το Μέλλον του Ελληνικού Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος Programming Partner: Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC)

Συζήτηση «Μεγιστοποιώντας την Υπεραξία σε όλο το Φάσμα της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας» ✓Ιρίνα Τακά, Β’ Αντιπρόεδρος, ΕΒΙΕ Μιχαηλίδης

Σε συζήτηση με την ✓Κάρλα Τανάς, Συνιδρυτής, Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC)

Παρουσίαση ✓Βαγγέλης Γκιζελής, Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics «A Smart Factory Made in Hellas» Συντονισμός: ✓Παύλος Ευθυμίου, Διευθυντής Στρατηγικής & Εξωτερικών Σχέσεων EENE

Κεντρική Ομιλία ✓Χρίστος Δήμας , Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Συντονισμός: ✓ Γρηγόρης Νικολόπουλος, δημοσιογράφος, Reporter

14.15 5 η Θεματική Ενότητα | Μία Νέα Πυξίδα για τις Σχέσεις με τον Ομογενειακό Ελληνισμό: Μεγιστοποιώντας τη Δύναμη και την Εξωστρέφειά μας μέσα από αμοιβαία επωφελή σχήματα

Κεντρική Εισήγηση ✓Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Βουλευτής ΝΔ «Η Πολύ-επίπεδη Αξία του Δικαιώματος Ψήφου των Ελλήνων του Εξωτερικού & το Κυβερνητικό Πλάνο» Συντονισμός : ✓Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ –Head of EENE International

14.30 6 η Θεματική Ενότητα | Τόνωση και Επιτάχυνση των μεγάλων εγχώριων & ξένων επενδύσεων: Η πολλαπλασιαστική αξία των Συνεπενδύσεων

Θα πραγματοποιηθεί βράβευση για την προσφορά και την επιχειρηματική του δράση στον ✓Tawfic Khoury, Chairman, Consolidated Contractors Company

Κεντρική Ομιλία ✓ ’Αδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ακολουθεί συζήτηση με την ✓Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

Κεντρική Ομιλία Νικόλαος Μαντζούφας, Γενικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

15.15 Κεντρική Ομιλία | Live Interview

✓Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Συντονισμός : ✓Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune

Παρέμβαση ✓Χάρης Δασκαλάκης , Διευθύνων Σύμβουλος, BCA College “Ελλάδα, Ένας Παγκόσμιος Εκπαιδευτικός Προορισμός: Η Ελληνική Ιδιωτική Εκπαίδευση ως Μοχλός Προστιθέμενης Αξίας”

15.30 Κεντρική Ομιλία | Live Interview

✓Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

15.40 7η Θεματική Ενότητα | Brain Gain, Δημογραφικό & Μετανάστευση: Προς Ένα Επωφελές για την Ελλάδα Μοντέλο

Κεντρική Ομιλία | Live Interview ✓Γιώργος Κουμουτσάκος, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Eπαναπροσεγγίζοντας την εθνική μεταναστευτική πολιτική» Συντονισμός: ✓Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος, Alpha TV

Κεντρική Ομιλία ✓Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Ν.Δ., πρώην Υπουργός Τουρισμού

Παρουσιάσεις & Συζήτηση ✓Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια, COO, KPMG ✓Δρ. Αθανάσιος Πότσης, Πρόεδρος ΕΒΙΔΙΤΕ, Μέλος Δ.Σ. Si-Cluster Συντονισμός: ✓Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος, Alpha TV

16.30 Παρουσίαση

✓Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, MRB

16.40 Κεντρική Ομιλία

✓Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής Σε συζήτηση με τον ✓Παύλο Τσίμα, Σύμβουλο Έκδοσης, Huffington Post, ΣΚΑΙ

17.00 Παρουσίαση της διαΝΕΟσις «Η Ελληνική Οικογένειας και το Δημογραφικό πρόβλημα»

✓Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Editorial Director, διαΝΕΟσις συζήτηση με τον ✓Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

17.20 Παρουσιάσεις & Συζήτηση

✓Καθ. Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας, Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Αειφορίας ΕΕΝΕ «’Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως νέα Πυξίδα για την Χώρα: Η Σημασία των Υπεύθυνων Επενδύσεων» Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Κέντρου Αειφορίας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα που διεξήχθη με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών καθώς και οι προτάσεις της ΕΕΝΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη βάση του updated σχετικού paper.

✓Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων , ΟΛΠ

17.50 8η Θεματική Ενότητα | Ένα Νέο Όραμα για την Ελληνική Στρατηγική ΑΠΕ και την Πράσινη Ενέργεια

Κεντρική Ομιλία Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Παρουσιάσεις & Συζήτηση ✓Γεώργιος Πεχλιβάνογλου, Chief Technical Officer (CTO), EUNICE & ✓Ζήσιμος Μαντάς, Chief Business Development Officer (CBDO), EUNICE ✓Orestis Omran, DLA Piper, Head of EU-Greek Practice «The Greek Energy Market Revisited: Delineating the New Era»

18.30 9η Θεματική Ενότητα | Μεγιστοποιώντας την Προστιθέμενη Αξία

Κεντρική Ομιλία Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Το Ψηφιακό Στοίχημα της Χώρας – Μία Ολοκληρωμένη Στρατηγική” σε συζήτηση με την Πέγκυ Αντωνάκου, CEO, Microsoft Ελλάδος

Συντονιστής ✓Τάσος Ζάχος, δημοσιογράφος, Fortune

19.00 10η Θεματική Ενότητα | Επαναπροσεγγίζοντας τον Ελληνικό Τουρισμό και την Οικονομία της Φιλοξενίας – Μία Στρατηγική που Ξεκλειδώνει την Υπεραξία σε όλο του το φάσμα.

✓Χάρης Θεοχάρης, Υπουργού Τουρισμού

Σε συζήτηση με τον ✓Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, Β Αντιπρόεδρο ΕΕΝΕ και Αντιπρόεδρο, Aldemar Resorts

19.30 Τέλος Εργασιών Συνεδρίου – Συμπεράσματα από τον ✓Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο, Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)