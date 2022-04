Ελληνική εξωτερική πολιτική μεταξύ αποδρομής και αναγκαίας προσαρμογής

Η γνωστή φράση του πρώτου Γενικού Γραμματέα της Ατλαντικής Συμμαχίας Λόρδου Ismay, σχετικά με τον λόγο δημιουργία του NATO: to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down, ακούγεται ως ιστορική αντήχηση προσαρμοσμένη στην παρούσα συγκυρία. Η διαιώνιση της πρωτοκαθεδρίας της Ατλαντικής Συμμαχίας στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη, προκρίνεται ακόμη και από κράτη – μέλη της ΕΕ που πρωτοστατούσαν μέχρι πρότινος στη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησής της.