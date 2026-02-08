Γράφει ο Τέρενς Κουικάρας

Με «θεσάρα» για το στεγαστικό, το οποίο όπως τόνισε είναι «ζητηματάρα», «ξαναχτύπησε» η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 3 μήνες μετά τη viral δήλωσή της για «τις στελεχάρες και την προγραμματάρα» του ΠΑΣΟΚ.

Σε σημερινή της (8/2) εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ και στο ερώτημα για το στεγαστικό χαρακτήρισε «θεσάρα» τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο χαρακτήρισε «ζητηματάρα».

Αναστασίου: Το ΠΑΣΟΚ έχει θεσάρα για το στεγαστικό, που είναι ζητηματάρα – Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά ποσοστάρα δεν έχετε pic.twitter.com/FCXdbVWv8h February 8, 2026

Με χιούμορ ο δημοσιογράφος Λάμπρος Καλαρρύτης απάντησε στην κα Αναστασίου «ποσοστάρα δεν βλέπουμε» με την κα Αναστασίου να απαντά «θα έρθει και αυτό».

Πριν 3 μήνες, με αφορμή μια δήλωση του Παύλου Γερουλάνου είχε πει «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ, θέλουμε το καλύτερο. Πάμε ενωμένοι στις κάλπες, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες…».