Ελληνικές και παγκόσμιες πρεμιέρες στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα»

Στις προβολές του διαγωνιστικού τμήματος ελληνική πρεμιέρα θα κάνουν οι ταινίες τεκμηρίωσης: High Maintenance (Ισραήλ) σε σκηνοθεσία Barak Heymann, A Black Jesus (Γερμανία) σε σκηνοθεσία Luca Lucchesi, Can Art Stop a Bullet: William Kelly’s Big Picture (Αυστραλία) σε σκηνοθεσία Mark Street, No more stories (Γαλλία) σε σκηνοθεσία Ferhat Mouhali και Carole Filiu-Mouhali, Betrayal (Γερμανία) σε σκηνοθεσία Scott Calonico, The Patriarch’s Room (Καναδάς) σε σκηνοθεσία Danae Elon, Dafa Metti (Ηνωμένο Βασίλειο) σε σκηνοθεσία Tal Amiran, Sim-Patia (Ισπανία) σε σκηνοθεσία Carlos Gómez-Mira Sagrado, The Lord of the Reef (Τουρκία) σε σκηνοθεσία Mert Gοkalp, From Here (ΗΠΑ) σε σκηνοθεσία Christina Antonakos-Wallace, Dat’s real good? (Γαλλία) σε σκηνοθεσία Marc Faye, και While We Live (Ολλανδία, Ελλάδα) σε σκηνοθεσία Andrea Voets και Μυρτώ Παπαδογεώργου ενώ παγκόσμια πρεμιέρα θα κάνει η ταινία The Eternal Wound (Καστελλόριζο, Eλλάδα) σε σκηνοθεσία Dean Kennedy.