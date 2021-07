Ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

Beyond Borders

⦁ The Angel of History / Γερμανία, 2019, 11’ Σκηνοθεσία: Eric Esser

⦁ The Eternal Wound / Ελλάδα, Καστελλόριζο, 2019, 11’ Παγκόσμια Πρεμιέρα Σκηνοθεσία: Dean Kennedy

⦁ The Lord of the Reef / Τουρκία, 2021, 60’ Eλληνική Πρεμιέρα Σκηνοθεσία: Mert Gοkalp

Ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ Mert αντιλαμβάνεται τις καταστροφικές επιπτώσεις του ανθρώπου στις παράκτιες περιοχές και τα θαλάσσια οικοσυστήματα ενώ εργαζόταν ως εκπαιδευτής / επιστήμονας. Όντας προσκολλημένος στο Kaş, όπως πολλοί άλλοι, ακολουθεί την ιστορία γύρω από ένα ειδικό ψάρι, το ροφό και γυρίζει τις πρώτες προσπάθειες προστασίας και τον αγώνα που δόθηκε για τη διατήρηση της περιοχής ως ένα νέο θαλάσσιο πάρκο. Παρ ’όλα αυτά, ο Mert είναι ένας άγριος υποβρύχιος κυνηγός, ο οποίος ψαρεύει από τα επτά του. Ωστόσο, συνειδητοποιεί την επίδραση που έχει στο παράκτιο οικοσύστημα από μόνος του. Εδώ και χρόνια εργαζόταν για τη διατήρηση της θάλασσας και έκανε ντοκιμαντέρ για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, μάρτυρας της απαγόρευσης της αλιείας του ροφού και της αναγέννησης της θαλάσσιας ζωής εντός των περιμέτρων του ολοκαίνουργιου θαλάσσιου πάρκου. Ξεκινώντας το 2010, η μαγνητοσκόπηση διαδόθηκε περίπου 10 χρόνια ιστορίας στην περιοχή. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Mert συναντά συγκλονιστικές ιστορίες κατοίκων της θάλασσας, κινηματογραφεί την ιδιαίτερη συμπεριφορά των ζώων, περπατά μαζί με ψυχές που αγαπούν τη θάλασσα και ορκίζονται να προστατεύσουν αυτό το εύθραυστο οικοσύστημα. Αυτό το μπλε ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στον αντίκτυπο που έχουμε ως άνθρωποι στα παράκτια οικοσυστήματα. αν πραγματοποιούμε ένα όνειρο ζωής αγοράζοντας μια οικογενειακή εξοχική κατοικία, κατασκευάζοντας μια τεράστια τουριστική εγκατάσταση στην ακτή ή απλά αν θέλουμε να πιάσουμε ψάρια ως χόμπι.