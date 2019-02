ΕΛΣ: Επιπλέον παράσταση για τη sold out «Λουτσία ντε Λαμμερμούρ»

Καθώς τα εισιτήρια και για τις πέντε παραστάσεις της Λουτσίας ντι Λαμμερμούρ έχουν εξαντληθεί πριν την πρεμιέρα, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει την προσθήκη μιας επιπλέον παράστασης, την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 στις 18.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Η Λουτσία ντι Λαμμερμούρ, το αριστούργημα του ρομαντικού μπελ κάντο του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, αποτελεί την πρώτη ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η οποία πραγματοποιήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η πρεμιέρα δόθηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν την άνοιξη του 2016, προκαλώντας ιδιαίτερες συζητήσεις για τη σκηνοθετική ματιά της Κέιτι Μίτσελ, ενώ μερικούς μήνες αργότερα η παραγωγή επαναλήφθηκε στο Λονδίνο σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, όπως και την πρώτη φορά.

Η Μίτσελ, την οποία ο Guardian έχει χαρακτηρίσει «βασίλισσα του βρετανικού θεάτρου», είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «φρέσκα» πρόσωπα στην Ευρώπη των τελευταίων ετών. Είναι η σκηνοθέτις που, μεταξύ άλλων, υπέγραψε την πολυσυζητημένη παράσταση «When We Have Sufficiently Tortured Each Other Talks and Events» που παίζεται στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας (16 Ιανουαρίου - 2 Μαρτίου 2019), με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ -στην πρώτη της εμφάνιση στο National Theatre.