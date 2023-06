Ελτον Τζον: Εμφάνιση του 76χρονου σερ στο Φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι αντάξια ενός ζωντανού θρύλου

Ο Ελτον Τζον με την 32χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, Ρίνα Σαβαγιάμα. Samir Hussein via Getty Images

O Ελτον Τζον στην σκηνή του Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι. Joseph Okpako via Getty Images

Ο σερ Έλτον Τζον «έριξε» την αυλαία του φετινού Φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι με μια εμφάνιση αντάξια ενός αληθινού θρύλου της μουσικής.

Κατά τη διάρκεια του δίωρου σόου, ο 76χρονος καλλιτέχνης ερμήνευσε όλα του σχεδόν τα σημαντικότερα χιτς από το Bennie And The Jets, ως το Your Song, το Candle In The Wind, το I’m Still Standing και φυσικά το Rocket Man.

Κι όπως υποσχέθηκε, μοιράστηκε τη σκηνή με τέσσερις πολύ διαφορετικούς προσκεκλημένους.

Αποκαλύπτοντας ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει το σετ του του Γκλάστονμπερι για να «φωτίσει» νέους καλλιτέχνες, ο σερ Ελτον Τζον παρουσίασε τον 36χρονο Τζέικομπ Λουζκ των Gabriels στο Are You Ready For Love, στην ερμηνεία του οποίου συμμετείχαν επίσης η χορωδία του London Community Gospel.

Αργότερα, η 32χρονη Ιαπωνο-Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Ρίνα Σαβαγιάμα ανέλαβε τους ρόλους της Kiki Dee στο κλασικό Don’t Go Breaking My Heart, ενώ ο Ελτον Τζον και ο 20χρονος αμερικανός σταρ Στίβεν Σάντσεζ ερμήνευσαν μια διασκευή της επιτυχίας του τελευταίου, Until I Found You. Ο τραγουδιστής των Killers, 42χρονος Μπράντον Φλάουερς, εξέπληξε επίσης τους πάντες όταν ο ίδιος και ο Ελτον Τζον ερμήνευσαν μαζί το Tiny Dancer.

Και πριν από το Don’t Let The Sun Go Down On Me, ο σταρ αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αποτίσει φόρο τιμής στον Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος θα έκλεινε τα 60 την ίδια μέρα . «Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη μνήμη και σε όλη τη μουσική που μας άφησε, η οποία είναι τόσο υπέροχη», είπε. «Αυτό είναι για σένα Τζορτζ».