«Emily The Criminal»: Όταν μία γυναίκα αποκλεισμένη από το σύστημα στρέφεται στον υπόκοσμο

Η Όντρεϊ Πλάζα, γνήσιο τέκνο του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, ήδη από τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Safety Not Guaranteed» το 2012, με δέκα ταινίες της να έχουν κάνει πρεμιέρα στο Sundance (εξού και το προσωνύμιο America’s Indie Sweetheart), επιστρέφει μετά τη μαύρη κωμωδία «Ingrid Goes West» (2017) και το «Black Bear» (2020), με το «Emily the Criminal», σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Πάτον Φορντ -που επίσης, έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Sundance.