Ένα αλλόκοτο ταξίδι στις θάλασσες του Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca)

. To φεγιέ των ΕΛΤΑ κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του γραμματοσήμου για τον θαλασσοπόρο. Καθώς δεν έχει διασωθεί πουθενά η μορφή του, βασίζεται στην προτομή που τοποθετήθηκε στο Λιμάνι Αργοστολίου και στο Μουσείο Βανκούβερ, έργο του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη.

Παράλληλα στο Museum of Vancouver, μετά από πρόταση του αείμνηστου καθηγητή του πανεπιστημίου Simon Fraser, Έδρα Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Andre Gerolymatos και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε διεθνής εκδήλωση για τον θαλασσοπόρο με κύρια ομιλήτρια την υπογράφουσα, τοποθετήθηκε η μεγάλων διαστάσεων προτομή του –έργο του σπουδαίου γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη.

Στην εκδήλωση μετείχε το ΥΠΕΞ – Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού εκπροσωπούμενη από τον εκεί Έλληνα Πρόξενο, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. (Βλ. Juan de Fuca at the Museum of Vancouver https://www.youtube.com/watch?v=M0kUPlGrBhg).