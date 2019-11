Ενα βράδυ με τα Παιδιά Των Υδάτων υπό...καταρρακτώδη βροχή!

Στο ξεκίνημα τους ο Scott περιέγραφε αυτό που έκαναν ως «big music», εννοώντας μια μουσική που ο ήχος αλλά και η συνολική αίσθηση της ήταν και έδιναν την εντύπωση ενός συνόλου πολύ μεγαλύτερου ως προς τις φυσικές και μη διαστάσεις του από το άθροισμα όλων των – ων ουκ έστιν αριθμός...- επιμέρους στοιχείων του. Οσο παράδοξο και αν φαίνεται όμως αυτής η απλοϊκή, ίσως ολίγον αφελής, ακόμα και ακατανόητη σε ένα βαθμό περιγραφή έμελλε να γίνει μια «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Πολύ σύντομα η μουσική των Waterboys ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτήν, όντως έγινε big music! Οι περισσότεροι θεωρούν καλύτερη περίοδο του γκρουπ εκείνη της αρχικής τριάδας των δίσκων τους, μερικοί προσθέτουν και τον τέταρτο, το «Fisherman’s Blues» του ’88. Οπως και αν έχει όμως και όλοι οι υπόλοιποι που κυκλοφόρησαν στη συνέχεα, κατά μέσο όρο ένας ανά τριετία, συνολικά δέκα πέντε (δύο από αυτούς ως προσωπικοί του Mike Scott και όχι σαν Waterboys) και με πιο πρόσφατο το εφετινό «Where The Action Is» είναι το λιγότερο ευπρεπέστατοι και καθένας τους περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα – δύο πολύ καλά τραγούδια.

Παράλληλα όμως με αυτά έκανε και πολλά ταξίδια και δεν εννοώ περιοδείες αλά προσωπικά, ως άνθρωπος, για τουρισμό και...εξερεύνηση, εφ’ όλης της ύλης μάλιστα. Αρκετά από αυτά έγιναν στην Ελλάδα, έχει διασχίσει, συνήθως μόνος του και με οτοστόπ ή και με τα πόδια, το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας μας.Μια διανυκτέρευση του δίπλα στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος στην Αρκαδία έγινε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «The Pan Within» («Ο Παν Εντός Μου»!) που περιλαμβανόταν στο τρίτο album του γκρουπ, το «This Is The Sea» του ’85, με προφανές θέμα και σόλο στο κλαρινέτο του δεξιοτέχνη της παραδοσιακής μουσική μας Γιώργου Μάγκα, αν και, όταν τον είχα ρωτήσει πολλά χρόνια αργότερα σε μία συνέντευξη, δεν θυμόταν καν το όνομα Waterboys, πόσο μάλλον να έχει ηχογραφήσει μαζί τους! Οπως και αν έχει πάντως ο Mike Scott είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη από αυτό ακριβώς που έλεγε ο τίτλος ενός άλλου δίσκου των Waterboys, του «Room To Roam», δηλαδή «χώρο για να περιπλανάται» - και να αναζητά...- εξωτερικά αλλά παράλληλα και, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, εσωτερικά.