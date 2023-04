Ένας χρόνος “Just Go Zero Tilos”!

Έναν χρόνο επιτυχούς λειτουργίας συμπλήρωσε το καινοτόμο πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos” της Polygreen με το οποίο η Τήλος έγινε το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήλου και φυσικά τη διαρκή δέσμευση των κατοίκων της Τήλου.