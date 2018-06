Ένας ηγέτης πρέπει να είναι πολύγλωσσος: Διάσημοι αρχηγοί χωρών μιλούν γλώσσες άλλες από τις μητρικές τους

Τιμής ένεκεν: Σεργκέι Λαβρόφ

Δεν είναι αρχηγός κράτους, αλλά ο Ρώσος ΥΠΕΞ απλά κερδίζει το βραβείο επικής/ φονικής ατάκας στη συνέντευξή του στην Κριστιάν Αμανπούρ. Δεν είναι μόνο ότι, ερωτηθείς για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές (συγκεκριμένα για τα σχόλια «grab them by the pussy» του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στις γυναίκες) είπε το αμίμητο «τα αγγλικά δεν είναι μητρική μου γλώσσα, και δεν ξέρω αν θα ακουστώ ευπρεπής, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά pussies και στις δύο πλευρές της προεκλογικής εκστρατείας (για την προεδρία των ΗΠΑ) που προτιμώ να μην προβώ σε σχόλιο», είναι και ότι το είπε απόλυτα σοβαρά - και κρατήθηκε να μη γελάσει μέχρι που άρχισε να γελάει η (άφωνη για λίγες στιγμές) δημοσιογράφος.