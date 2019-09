«Ενήλικοι στο Δωμάτιο»: Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας και η τιμητική βράβευση του σκηνοθέτη

Ο διεθνώς καταξιωμένος Γαβράς, μετά το Οσκαρικό πολιτικό θρίλερ «Z» του 1969 που έδειχνε τη σκληρότητα με την οποία η δικτατορία προσπάθησε να καταστρέψει τη δημοκρατία στην Ελλάδα, πραγματεύεται και πάλι την πολιτική κατάσταση της χώρας. Αυτή τη φορά, στη μεταφορά του βιβλίου του Βαρουφάκη «Ανίκητοι Ηττημένοι» (“Adults in the Room: My Battle with Europe’s Deep Establishment”), δραματοποιείται η ενοχή της Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας για τα δεινά που επιφύλαξαν στον ελληνικό λαό τα μνημόνια, μέσα από την παρουσίαση των ατέρμονων διαπραγματεύσεων του πρώην υπουργού Οικονομικών (τον υποδύεται ο Χρήστος Λούλης) με τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ τους πρώτους μήνες του 2015 μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δίωρο φιλμ εκτυλίσσεται σχεδόν αποκλειστικά σε «αποστειρωμένες» αίθουσες συσκέψεων ψυχρών κτιρίων, με επαναλαμβανόμενους διαλόγους μεταξύ ατόμων που πιστεύουν ότι έχουν απόλυτο δίκιο, που πιθανόν κουράζουν τον θεατή σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο, ο Γαβράς καταφέρνει να αποκρύψει το βαρύ κλίμα, προσθέτοντας ακόμα και κάποιες κωμικές - σουρεαλιστικές σκηνές, όπως το συρτάκι του συνθέτη Αλεξάντρ Ντεσπλά και το «χορευτικό» του Τσίπρα περικυκλωμένου από τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Το ότι η ταινία αναφέρεται στο πρόσφατο παρελθόν, δημιουργεί ίσως κάποια άβολα συναισθήματα, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν θα εστιάσουν αποκλειστικά στον τρόπο που ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τα γεγονότα, αλλά επικεντρώνονται στην ιδεολογική του θέση.