Εορταστικά μενού υψηλής γαστρονομίας στο πιο μαγευτικό σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η ομάδα του κοσμοπολίτικου εστιατορίου σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε σε μια μοναδική, εορταστική εκδοχή της Japanese fusion κουζίνας, με δύο εντυπωσιακά μενού αποκλειστικά για την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, 9 και 8 πιάτων αντίστοιχα, εμπνευσμένα από τον executive chef Τόνι Βρατσάνο και τον head chef της ζεστής κουζίνας Θωμά Κουράκο.

Highlights των εορταστικών μενού, στο Christmas Eve Omakase, η Beetroot Dry Miso Salad with Shrimps Sauté, το Slow Cooked Duck Breast with Wasabi Salsa και το Wagyu Aburi και στο New Year’s Eve Omakase, το Scallop Tataki with Jalepeno Dressing and XO salsa, το Langoustine Dumpling Nobu Style with Foie Gras Sauce και το Char-grilled Jumbo Shrimp with Bottarga Butter Miso, δημιουργίες που απογειώνουν γευστικά τα φετινά ρεβεγιόν.