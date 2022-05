Βραβεία Πούλιτζερ: Μεγάλη νικήτρια η Washington Post για την κάλυψη της εισβολής στο Καπιτώλιο

The Washington Post via Getty Images

Επιπλέον, η δημοσιογράφος των N.Y. Times Άντρια Έλιοτ τιμήθηκε για το βιβλίο της «Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City», που ξεκίνησε το 2013 να δημοσιεύεται αποσπασματικά στην εφημερίδα.

Ο μυθιστοριογράφος Τζόσουα Κοέν κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ στη μυθοπλασία για το «The Netanyahus,” “a mordant, linguistically deft historical novel about the ambiguities of the Jewish-American experience». Το μυθιστόρημα είχε κερδίσει επίσης το Εθνικό Βραβείο Εβραϊκού Βιβλίου 2021.