ΗΠΑ: Ο διοργανωτής του «ντου» στην Περιοχή 51 ακύρωσε το event

Άρχισε προφανώς ως μια πλάκα στο Facebook, αλλά μετά φάνηκε να αποκτά δική του «ζωή»: Το «Storm Area 51» καλούσε κάθε ενδιαφερόμενο σε ένα μεγάλο «ντου» στην περιβόητη Περιοχή 51 (βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Νεβάδα όπου γίνονται δοκιμές πειραματικών αεροσκαφών και έχει συνδεθεί με τις θεωρίες συνωμοσίας περί UFO και εξωγήινων), για να δουν τελικά αν υπάρχουν εξωγήινοι.

Ήταν τόσοι αυτοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, που προκλήθηκε ανησυχία σχετικά με το τι θα συνέβαινε εάν μαζεύονταν όντως ένα πλήθος και προσπαθούσε να εισβάλει στη βάση. Εν τέλει, η διοργάνωση εξελίχθηκε σε ένα μουσικό φεστιβάλ, το AlienStock, το οποίο ο διοργανωτής, Μάτι Ρόμπερτς, ανακοίνωσε πως ακυρώνει, λέγοντας πως φοβάται μια «πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή» και ότι δεν θα ήθελε να καταλήξει με άλλο ένα Fyre Festival (υποτίθεται πως θα ήταν ένα μεγάλο, λαμπερό μουσικό φεστιβάλ, μα στην πραγματικότητα αποδείχτηκε απάτη).Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Los Angeles Times, όταν το θέμα πήρε έκταση, ο Ρόμπερτς δέχτηκε μια επίσκεψη από το FBI και η αμερικανική πολεμική αεροπορία έβγαλε ανακοίνωση όπου προειδοποιούσε να μην πλησιάσει κανείς.

Οι διοργανωτές έγραψαν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ πως ακυρώνεται λόγω έλλειψης υποδομών, κακού σχεδιασμού και έλλειψης μέριμνας για την ασφάλεια των αναμενόμενων 10.000 επισκεπτών από πλευράς του Κόνι Γουέστ, ιδιοκτήτη του The Little A’Le’Inn, όπου θα γινόταν το φεστιβάλ, και της ίδιας της πόλης όπου βρίσκεται αυτό.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ABC News, ο Μάτι Ρόμπερτς είχε δημιουργήσει το «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» για πλάκα, αλλά πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα υπέδειξαν στο Facebook ότι θα πήγαιναν.

Παρόλα αυτά, η μάνατζερ του χώρου είπε πως σχεδιάζουν ακόμα να προχωρήσουν με το φεστιβάλ και αναμένονται επισκέπτες.

Ο ίδιος ο Ρόμπερτς, μιλώντας για την όλη υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά πως «άρχισα ένα κίνημα ενώ βαριόμουν στις 2 τα ξημερώματα».