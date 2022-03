ΗΠΑ: Πρώην επίσκοπος συγκάλυπτε επί 25 χρόνια σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών από ιερείς

D-Keine via Getty Images

D-Keine via Getty Images

Αντιδρώντας, η ένωση θυμάτων «Δίκτυο επιζησάντων αυτών που υπέστησαν κακοποίηση από ιερείς» (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), με έδρα το Σικάγο, εξέφρασε ικανοποίηση διότι «από εδώ και στο εξής, οι ενορίτες και η κοινή γνώμη θα γνωρίζουν αποδεδειγμένα ότι ο πρώην επίσκοπός τους ήταν ενεργά αναμεμιγμένος στη συγκάλυψη των κακοποιήσεων».