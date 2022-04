ΗΠΑ: Τρόμος στην Ουάσιγκτον με ελεύθερο σκοπευτή να πυροβολεί και να τραυματίζει περαστικούς

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν πως αγνοούν ποια ήταν τα κίνητρα του νεαρού, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον διερχόμενων στην πολυάσχολη λεωφόρο Κονέτικατ, όπου βρίσκονται αρκετές ξένες πρεσβείες, η σχολή νομική του Χάρβαρντ και η πανεπιστημιούπολη του University of the District of Columbia.