ΗΠΑ - Βρετανία και Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν για την επίθεση σε τάνκερ στο Ομάν

Handout . via Reuters Nαύτες που έχουν ανατεθεί στην κινητή μονάδα διάθεσης εκρηκτικών όπλων (EODMU) 5 επιβιβάζονται σε ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk, προσαρτημένο στo «Golden Falcons» της Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 12, στο κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου USS Ronald Reagan (CVN 76), το οποίο ανταποκρίνεται σε έκκληση για βοήθεια από το τάνκερ Mercer. ( 30 Ιουλίου 2021- U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.)