Η μεγάλη ώρα των «αποκαλύψεων» έφτασε στην Βρετανία, καθώς η αστυνομική εποπτική αρχή της χώρας αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα (2/12) την πολυαναμενόμενη έκθεση σχετικά με τις ενέργειες των αστυνομικών, τόσο κατά την διάρκεια του ημιτελικού της Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ στο Χίλσμπορο, όσο και μετά από την αναμέτρηση.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα που έχει γίνει ποτέ στην Βρετανία και αφορά ενδεχόμενα λάθη της αστυνομίας στην συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλωστε, το Χίλσμπορο παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην ιστορία της χώρας και οδήγησε στον θάνατο 96 ανθρώπους (ένας ακόμα έχασε την ζωή του αργότερα και λογίζεται ως το 97ο θύμα) και στον τραυματισμό 766 φιλάθλων της Λίβερπουλ.

Η αστυνομία ακόμα και μετά τον θάνατο των φιλάθλων της Λίβερπουλ, επέρριψε τις ευθύνες σε εκείνους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αστυνομικών, οι φίλοι των «Reds» έφτασαν στο γήπεδο με καθυστέρηση, σε μεγάλο αριθμό μεθυσμένοι και χωρίς εισιτήρια. Ωστόσο, το εν λόγω αφήγημα αποδομήθηκε πλήρως μερικές δεκαετίες αργότερα.

Η έρευνα του Independent Office for Police Misconduct (IOPC) διερευνά τον ρόλο που είχε η Αστυνομία στο Νότιο Γιόρκσαιρ και επικεντρώνεται στις αλλαγές που έκαναν αστυνομικοί στις καταθέσεις τους και που ήταν παρόντες στην τραγωδία του Χίλσμπορο. Παράλληλα, η ανεξάρτητη έρευνα εξετάζει ψευδείς πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία στα μίντια και το κοινοβούλιο, καθώς και στις έρευνες που συστάθηκαν μετά την καταστροφή.

Το IOPC έχει επιβεβαιώσει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συνάδουν με εκείνα από την Ανεξάρτητη Επιτροπή του Χίλσμπορο και των ιατροδικαστικών ερευνών του 2016. «Δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της αστυνομίας προς τα μέσα ενημέρωσης, την Έρευνα Τέιλορ και τις δύο σειρές ιατροδικαστικών ερευνών, σύμφωνα με τους οποίους η συμπεριφορά των οπαδών προκάλεσε ή κατά οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλε στην καταστροφή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πλέον, το επίσημο πόρισμα της έκθεσης αναμένεται πώς και πώς από τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες εξακολουθούν να φωνάζουν για δικαίωση, την στιγμή που κανένας αστυνομικός που βρισκόταν στο γήπεδο δεν διώχθηκε πειθαρχικά ή ποινικά. Άλλωστε, η νομοθεσία της εποχής στην Βρετανία δεν πρέβλεπε νομική υποχρέωση για διαφάνεια ή αποκάλυψη όλων των αποδεικτικών στοιχείων από την πλευρά της αστυνομίας.

Πηγή: Sky News