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Νέα έρευνα έδειξε ότι το να χαστουκίζονται τα παιδιά ως μορφή τιμωρίας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο, πυροδοτώντας εντάσεις και αναπτύσσοντας μία επιθετική συμπεριφορά.

Τι έδειξε έρευνα για τη σύνδεση σωματικής τιμωρίας και εξέλιξης των παιδιών

Ερευνητές από το University College London (UCL) μελέτησαν τις επιπτώσεις της χρήσης σωματικής τιμωρίας σε 19.000 παιδιά που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2000 και 2002, κατά την ηλικία των τριών, πέντε και επτά ετών.

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Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι για όσα παιδιά είχαν υποστεί σωματική τιμωρία, η πιθανότητα να μην πετύχουν πέντε βαθμούς επιτυχίας (A*-C) στις εξετάσεις GCSE, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και των Μαθηματικών, αυξήθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως ανέφερε το BBC, η ομάδα ερευνητών συμπέρανε ότι τα παιδιά δεν συμμορφώνονται όταν οι γονείς τους τα χαστουκίζουν, ούτε αλλάζουν τη συμπεριφορά τους.

Smacking children could lead to lower GCSE grades, study suggests https://t.co/yU9uDsQXNf — BBC News (UK) (@BBCNews) June 11, 2026

Ακόμη και εάν απηύθυναν έκκληση στις αρμόδιες αρχές στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία να απαγορευτεί οι ενήλικοι να χαστουκίζουν τα παιδιά, η κυβέρνηση δεν θέσει ως κυβερνητική προτεραιότητα την ευημερία τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα 19.000 παιδιά, η ομάδα εξέτασε 7.559 μαθητές που έδωσαν εξετάσεις GCSE στην Αγγλία, συγκρίνοντας τα δεδομένα με την Εθνική Βάση Δεδομένων Μαθητών για να προσδιορίσουν τις επιδόσεις τους.

Η έρευνα έδειξε ότι οι 14χρονοι που είχαν βιώσει σωματική τιμωρία στην πρώιμη παιδική ηλικία είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως bullying.

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Να σημειωθεί όμως ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να αποδείξει άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του χαστουκιού και των αποτελεσμάτων, καθώς και άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρέασαν τη ζωή του παιδιού.

Η Σκωτία ήταν η πρώτη που έθεσε εκτός νόμου τη σωματική τιμωρία για παιδιά κάτω των 16 ετών, με την απαγόρευση να γίνεται νόμος το 2020. Η Ουαλία ακολούθησε το 2022, αλλά στη Βόρεια Ιρλανδία και την Αγγλία παραμένει νόμιμη.

Smacking children could lead to lower GCSE grades, study suggests https://t.co/HWcdm1tti1 Advertisement June 11, 2026

Η μελέτη του University College London διαπίστωσε επίσης ότι ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 10 ετών είχε υποστεί σωματική τιμωρία με κάποιο τρόπο το 2021, και ότι οι μητέρες με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν σωματική τιμωρία.

Η Naomi Long, Υπουργός Δικαιοσύνης στη Βόρεια Ιρλανδία, δήλωσε ότι «υποστηρίζει πλήρως την κατάργηση της άμυνας περί λογικής τιμωρίας», γεγονός που θα απαγόρευε ουσιαστικά το χαστούκι στα παιδιά στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι προτάσεις αφαιρέθηκαν από νομοσχέδιο που επεξεργαζόταν η Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Η κατάργηση της άμυνας δεν αφορά την ποινικοποίηση των γονέων, αλλά την προστασία των παιδιών από τη σωματική κακοποίηση και την υποστήριξη των γονέων με θετικούς τρόπους αντιμετώπισης της συμπεριφοράς», δήλωσε η Long, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αλλαγή του νόμου.

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