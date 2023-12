Επαναπροσδιορίζεται ο τουρισμός με βάση της βιωσιμότητα

H δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά, επισήμανε πως: «Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι μονόδρομος με ιδιαίτερη σημασία για τα μικρά νησιά της χώρας μας. Η κοινωνία της Τήλου την έχει κάνει πράξη, με επενδύσεις που σέβονται και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον του νησιού. Ο ρόλος της δημοτικής μας αρχής είναι καθοριστικός αφού όλες οι δράσεις της στοχεύουν στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης σε σχεδιασμό, υποδομές και δράσεις. Έτσι, δημιουργήθηκε το πρώτο Πράσινο νησί της Μεσογείου με αυτάρκεια στην ενέργεια με ΑΠΕ (Tilos project) και με το πρόγραμμα just go zero tilos για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η Τήλος σήμερα είναι το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων παγκοσμίως και ο πρώτος στην Ελλάδα zero waste Δήμος. Αποτέλεσμα η σταθερή ποιοτική αύξηση του τουρισμού και πάντα σε συνεχή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας».