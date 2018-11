Επιστημονικό πρόγραμμα χαρτογράφησε τις σχέσεις επιστημών και Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο

Το συνέδριο «Η Σχέση Επιστήμης και Ορθοδοξίας: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον» ολοκληρώνει μια τριετή εκτενή έρευνα του προγράμματος «Επιστήμη και Ορθοδοξία ανά τον Κόσμο» (Science and Orthodoxy around the World) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με στόχο να χαρτογραφήσει τη σχέση θετικών και φυσικών επιστημών με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Με ερευνητές σε 10 χώρες, μια βάση δεδομένων ως υλικό έρευνας, συνεντεύξεις από τους κύριους πρωταγωνιστές της συζήτησης, συνέδρια, εργαστήρια και διαλέξεις, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει το 2019, αναδεικνύονται οι σημαντικότερες όψεις αυτής της σχέσης και προσφέρονται όχι μόνο για την καλύτερη αποτίμησή της, αλλά και για απαραίτητους προβληματισμούς για το μέλλον της. Η βιοηθική, η οικολογία και το περιβάλλον, η φυσική και η κοσμολογία, αλλά και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση προσεγγίζονται σε συνδυασμό με τη σχέση επιστήμης-Ορθοδοξίας τόσο ιστορικά όσο και γεωγραφικά, αναφορικά με την αντίστοιχη σχέση στη Δύση. Τέλος, θα συζητηθεί ο πιθανός ρόλος της Φιλοσοφίας ως ενδιάμεσου χώρου αναφοράς, ή κατά κάποιον τρόπο «κοινής γλώσσας», μεταξύ επιστήμης και Ορθόδοξης θεολογίας.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο διάσημος φιλόσοφος Richard Swinburne, ενώ ανάμεσα στους 36 ομιλητές είναι και οι π. Βασίλειος Θερμός (Ψυχίατρος παίδων-εφήβων και Αν. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών), Βασίλειος Μακρίδης (Καθηγητής Θρησκειολογίας, Πανεπιστήμιο Erfurt), Peter Harrison (Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Queensland Αυστραλίας), π. Doru Costache (Θεολόγος, Καθηγητής Sydney College of Divinity), Alexei Nesteruk (Θεολόγος-Φιλόσοφος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Portsmouth), Gayle Woloschak (Βιολόγος-Θεολόγος, Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Northwestern University), και άλλοι.

Το συνέδριο «Η Σχέση Επιστήμης και Ορθοδοξίας: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον» (The Science and Orthodox Christianity relationship: past-present-future) θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, από την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου θα είναι αφιερωμένο στη σχέση Ψυχολογίας-Ψυχανάλυσης με την Ορθόδοξη θεολογία, με σχετικό εργαστήριο (workshop).

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Για το πρόγραμμα και τις περιλήψεις βλ.: http://project-sow.org/third_conf



