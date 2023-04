Επιστροφή στο Γουέστερος: Νέο πρίκουελ του Game of Thrones με τον Έγκον Ταργκάριεν

Από τα διάφορα πρότζεκτ που έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί σχετικά με το Game of Thrones, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε, το μόνο που προχώρησε είναι το «House of the Dragon». Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2022, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης για το ΗΒΟ με 10 εκατ. θεατές -τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πρεμιέρας στην ιστορία του δικτύου, περίπου στα ίδια επίπεδα με την πρεμιέρα της έκτης σεζόν του Game of Thrones. Η ανακοίνωση για τη δεύτερη σεζόν του «House Of The Dragon» -τα γυρίσματα της οποίας έχουν αρχίσει- ήρθε αμέσως, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα.