Επιβάτης κάνει πεντικιούρ στον διπλανό της εν ώρα πτήσης και εκείνος μένει ατάραχος

View this post on Instagram

#PEDICURESONPLANES for a little #mondaymotivation ✈️😂👣💅🏻🎄 #barkingdogs 🐶 Personal grooming is PERSONAL. Keep that shit off of PUBLIC transportation. Kthxbai. 🙏🏼 [📸: @lyneeruiz ❤️] • • • #passengershaming #flyingfeet #NOPE #instagramaviation #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilot #pilotlife #travelling #frequentflier