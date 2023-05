Υπογραφή Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας- Κύπρου- Ιορδανίας για το 2023

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το ΚΣΔ 2023 εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο πλαίσιο δράσεων που συμφωνήθηκαν κατά τις συνομιλίες που είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τον Ομολόγό του Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) Jordan Armed Forces (JAF) Major General Yousef Ahmed Al-Hnaity, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιορδανία και παρουσία του στην 13η Special Operations Forces Exhibition (SOFEX-22) την 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2022.