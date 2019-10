Υψηλού επιπέδου αθλητές στο Santorini Experience 2019

Νικητής στους άντρες αναδείχτηκε ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης Yasunari Hirai, με τον Γιώργο Αρνιακό να λαμβάνει την 2η θέση και τον Δημήτρη Μανιό την 3η θέση.Στις γυναίκες 1η αναδείχτηκε η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλλυ Αραούζου, με 2η την Στελλίνα Απλαντή και 3η την Ειρήνη Διακουμάκου. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης (στην διοργάνωση υπήρξε ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για όσους φορούσαν ολόσωμη φόρμα κολύμβησης -wetsuit κατηγορία-): https://cutt.ly/8euV5sW

Κολυμβητικός αγώνας με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια

Στην απόλυτη ασφάλεια του αγώνα συνέβαλλε τα μέγιστα η Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης που μετέφερε τους αθλητές στο ηφαίστειο και συνετέλεσε στην ομαλή διεξαγωγή της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης,οι 100 εξειδικευμένοι συνοδοίμέσα στο νερό, κυρίως με την βοήθεια της Lifeguard Patrol που πέραν του προσωπικού, είχε και αρκετά ναυαγοσωστικά σκάφη, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, το Atlantis Dive Center, ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, η Santorini Yacht Cruises και η Caldera Yachting, έχοντας όλοι μαζί πάνω από 30 σκάφη δίπλα στους αθλητές!Το Santorini Experience φρόντισε τους κολυμβητές με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Μάλιστα ο Ολυμπιονίκης μας Σπύρος Γιαννιώτης έδωσε πρώτος το παράδειγμα κολυμπώντας με σωσίβιο ασφαλείας. Η διοργάνωση εντάχθηκε στο Global Swim Series (GSS) [που αριθμεί περισσότερους από 150 κολυμβητικούς αγώνες].

Το Σάββατο 05/10, πραγματοποιήθηκαν οι διαδρομές τρεξίματος 15χλμ by Samsung, 10 χλμ και 5 χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος».Οι λάτρεις του τρεξίματος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρεις καθιερωμένες διαδρομές, πάνω στην Καλντέρα, με θέα τις μαγευτικές εικόνες του Ηφαιστείου και φόντο τους οικισμούς Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. Συγκεκριμένα, η διαδρομή 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» αφορούσε στο τρέξιμο και δυναμικό περπάτημα, αυτή των 10 χλμ. τους πιο έμπειρους στις αποστάσεις και η απόσταση των 15 χλμ. by Samsung αυτούς που αγαπούν την δύναμη, την αντοχή, και την αδρεναλίνη. Όλες οι διαδρομές είχαν ως αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Οία. Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί από τον πρώην μαραθωνοδρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, προπονητή τρεξίματος και διευθυντή της All About Running, Νίκο Πολιά. Να σημειωθεί ότι οι αγώνες δρόμου 5 και 10χλμ. συνδιοργανώθηκαν με τονΑΣ Ήφαιστο Θήρας και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ. To Santorini Experience εντάχθηκε στην παγκόσμια κοινότητα του World’s Marathons [που αριθμεί περισσότερους από 4.391 αγώνες τρεξίματος παγκοσμίως]. Στο ακόλουθο link μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα αποτελέσματα στους αγώνες δρόμου: https://cutt.ly/8euV5sW οι οποίοι διεξάγονται με τον πιο ασφαλή τρόπο. Χαρακτηριστικά σε 7.5 χιλιόμετρα υπήρχαν 40 διασώστες και ναυαγοσώστες με γνώσεις πρώτης βοήθειας!