Υψηλού επιπέδου σπουδές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του EUC στην Φρανκφούρτη

Ποιοτική εκπαίδευση με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία

Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center στην Κύπρο, ενώ τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (Summer Externships) σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Shriners Hospitals for Children (HΠA), John Hopkins (ΗΠΑ), Imperial College London (HB), Barts of the London School of Medicine (HB), Weizmann Institute of Science (Ισραήλ), και Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate), συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.