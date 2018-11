Έρχεται το 9ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας

Φοιτητικές ταινίες: Στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Οπτική Ανθρωπολογία και σε συναφή αντικείμενα παράγονται κάθε χρόνο δεκάδες ταινίες σε όλο τον κόσμο και το Φεστιβάλ παρουσιάζει μια επιλογή των πιο άρτιων δειγμάτων από αυτές. Στη φετινή ενότητα ξεχωρίζουν ταινίες όπως το συγκινητικό και ανθρώπινο Η Λίμνη / The Lake της Blokhina Daria Alekseevna, για τη ζωή μιας οικογένειας στην απομονωμένη βόρεια ρωσική ύπαιθρο, και το Μετά τις Προσευχές / After Prayers του Simone Mestroni, μια διεισδυτική ματιά στον κομβικό ρόλο που παίζουν τα τζαμιά στο ταραγμένο Κασμίρ, όπου ένοπλες συγκρούσεις μαίνονται για περισσότερα από 30 χρόνια.

Αύλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ethnofest έχει την τιμή να συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη λίστα των δράσεων που έχουν επιλεγεί στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ειδικές προβολές για τη γνωριμία του κοινού με στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο καθώς και ειδικές προβολές για σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, αλλά και φοιτητές από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικές προβολές: Κάθε χρόνο το Ethnofest επιφυλάσσει επετειακές προβολές ταινιών που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Εθνογραφικού Κινηματογράφου. To 2018 σειρά έχει το Cannibal Tours του Αυστραλού δημιουργού Dennis O’Rourke, 30 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου το ταξίδι εύπορων δυτικών στην Παπούα Νέα Γουινέα καταλήγει σε μια μεταφυσική περιπλάνηση στον τόπο του “Άλλου” στη λαϊκή φαντασία. Επιπλέον, ο Ο Άνθρωπος που Ενόχλησε το Σύμπαν, το εμβληματικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη, γυρισμένο στο Ψυχιατρείο των Χανίων 20 χρόνια πριν, θα προβληθεί στο πλαίσιο της ενότητας «Εθνογραφικές Oπτικές στην Υγεία».

Κινηματογραφικοί Πειραματισμοί στην Εθνογραφία: Όταν οι δημιουργοί πειραματίζονται με τα όρια της κινηματογραφικής φόρμας και τις τεχνικές αφήγησης, τα αποτελέσματα διευρύνουν τα όρια του κινηματογραφικού είδους και των κοινωνικών επιστημών, παρασύροντάς μας σε νέες εμπειρίες θέασης. Ο Mattijs van de Port επιστρέφει φέτος στο Φεστιβάλ με την παγκόσμια πρεμιέρα του Κόμποι και Τρύπες. Μια ταινία δοκίμιο στη ζωή των διχτυών / Knots and Holes. An essay film on the life of nets και μας ταξιδεύει στην Μπαΐα της Βραζιλίας, όπου διερευνώντας τις πολλαπλές σημασίες και χρήσεις των διχτυών. Στο Ζαουάουα, ο ήχος του ζαχαροκάλαμου στον άνεμο / Zawawa, the sound of sugar cane in the wind, αποτέλεσμα της πολύχρονης συνεργασίας ενός καλλιτέχνη τοπιογράφου, ενός επιστήμονα της ακουστικής και ενός ανθρωπολόγου, οι λέξεις αναμειγνύονται με εικόνες και ήχους φυσικών στοιχείων, στρατιωτικών μηχανών και τελετουργικών πρακτικών, μεταφέροντας τις εμπειρίες των κατοίκων της Οκινάουα στην Ιαπωνία.

Πρεμιέρα

Μέσα σε επτά μέρες ο Υπερσιβηρικός διασχίζει επτά ζώνες ώρας, στην μακρύτερη σιδηροδρομική διαδρομή του κόσμου. Σε αυτό το διάστημα, οι ταξιδιώτες στο Ταξίδι στη Γ΄θέση / Platzkart του Rodion Ismailov μοιράζονται, σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές στιγμές, σκιαγραφώντας παράλληλα ένα σύγχρονο, κινηματογραφικό πορτρέτο μιας χώρας σε αέναη κίνηση.