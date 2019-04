Ερχονται οι Prophets of Rage στην Αθήνα

Οι Prophets of Rage έρχονται για μια συναυλία στις 27 Αυγούστου στο γήπεδο Tae Kwon Do (κλειστό Φαλήρου).

Τα μέλη των Rage Against the Machine και Audioslave, Τομ Μορέλο, Τιμ Κόμερφορντ και Μπραντ Γουίλκ, ενώνονται με τους DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και τον B Real των Cypress Hill και το αποτέλεσμα είναι «εκρηκτικό».

Η διοργανώτρια εταιρεία High Priority Promotions, γράφει στην ανακοίνωσή της στο Facebook:

«Το 2016 η πολιτική κρίση στην Αμερική με την απειλητική εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε την προσοχή στις αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου. Εν μέσω φόβου και σκοταδισμού, οι Prophets of Rage τολμούν να μην σταθούν κάτω από την σκιά που απλώνεται με εφιαλτικούς ρυθμούς πάνω από την αμερικανική ήπειρο. Απέναντι λοιπόν στο περίφημο “τραμπικό” σύνθημα “Make America Great Again”, εκείνοι μας προκαλούν με το δικό τους “Make the World Rage Again.



Σε συνέντευξή του, ο Μορέλο δηλώνει πως “οι επικίνδυνοι καιροί απαιτούν επικίνδυνα τραγούδια”! Και αυτό ακριβώς κάνουν οι Prophets of Rage, έρχονται σαν θύελλα στην σκηνή, ενωμένοι σε μια γροθιά, δημιουργούν και αφυπνίζουν συνειδήσεις.



Έναν χρόνο μετά την δημιουργία τους, η κυκλοφορία του ομότιτλου album τους αποσπά διθυραμβικές κριτικές και στέλνει ηχηρό μήνυμα πως οι Prophets of Rage ήρθαν για να μείνουν! Αντλώντας όλα τα στοιχεία που έκαναν τους RATM, Cypress Hill και Public Enemy πρωτοπόρους, οι Prophets of Rage ασκούν κριτική, παρακινούν και αποδεικνύουν πως οι μύθοι είναι αληθινοί!



Τα αιρετικά riffs του Τομ Μορέλο-που τον καθιστούν άλλωστε ανάμεσα στους καλύτερους κιθαρίστες της ιστορίας-, συγκρούονται με τις ρίμες των Chuck D και B-Real, ενώ οι Τιμ Κομερφορντ, DJ Lord και Μπραντ Γουίλκ συμπληρώνουν αυτό το ξεσηκωτικό σχήμα και κάθε τους live αφήνει το κοινό χωρίς ανάσα!



Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως (Download Festival, Hellfest, Wacken), η ετυμηγορία είναι μία: αυτό είναι ένα live που κανένας fan των RATM, Cypress Hill, Public Enemy ή Audioslave δεν επιτρέπεται να χάσει! Το setlist τους, γεμάτο με τους ύμνους που άφησαν το στίγμα τους τις προηγούμενες δεκαετίες και διαμόρφωσαν γενιές».