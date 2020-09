Έρευνα: Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

«Harnessing the Power of AI in Greece. Embarking on the path to value»/ «Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος της μελέτης που εκπόνησε η Boston Consulting Group (BCG) σε συνεργασία με τη Microsoft, για τη χαρτογράφηση την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης («ΑΙ») στην Ελλάδα, να αναδείξουν τους πρωτοπόρους οργανισμούς και να προτείνουν δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης της από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Data Corporation, οι επενδύσεις στο ΑΙ παγκοσμίως θα πλησιάσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων σε περιόδους αναταραχής όπως αυτή που διανύει ο πλανήτης σήμερα, καθότι δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να προβλέπουν, να προλαμβάνουν και να μετριάζουν κινδύνους, αξιοποιώντας την δύναμη των δεδομένων.