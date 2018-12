Έρευνα: Είναι ο πόλεμος έμφυτος στην ανθρώπινη φύση ή όχι;

Το ερώτημα κατά πόσον ο πόλεμος είναι έμφυτος στην ανθρώπινη φύση υπάρχει σχεδόν από την αρχή της ιστορίας- και αρκετοί θεωρούν πως όντως αυτό ισχύει, κρίνοντας από το πόσο...καλά τα καταφέρνουμε ως είδος σε αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έρευνα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει- ή τουλάχιστον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ισχύει αυτό.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scientific American, ο Μπράιαν Φέργκιουσον, καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερς- Νιούαρκ, υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έχουμε, ως είδος, έμφυτη τάση να παίρνουμε όπλα και να σκοτώνουμε σε συλλογικό επίπεδο. Όπως σημειώνει μάλιστα, ο πόλεμος ίσως να μη βρίσκεται καν στη φύση μας: Οι άνθρωποι μάχονται και κάποιες φορές σκοτώνουν για προσωπικούς λόγους, αλλά η ανθρωποκτονία, όπως τονίζει, δεν είναι πόλεμος.

«Υπάρχει σίγουρα διαφωνία στο πεδίο όταν μιλάμε για αυτό το ερώτημα» λέει, σύμφωνα με το Phys Org, ο Φέργκιουσον, ο οποίος μελετά την ανθρώπινη φύση, τον πόλεμο και την ειρήνη. «Αλλά είναι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε που δημιουργούν την παρόρμηση να πάμε ή να μην πάμε σε πόλεμο».

Στο πλαίσιο της μελέτης του (War May Not Be In Our Nature After All. Why We Fight), ο Φέργκιουσον εξετάζει τις ιστορικές ρίζες του φαινομένου του πολέμου, χιλιάδες χρόνια πριν, για να διαπιστώσει εάν οι άνθρωποι όντως έκαναν πάντα πόλεμο ή εάν η ένοπλη σύγκρουση έχει προκύψει μόνο επειδή οι μεταβολές των κοινωνικών συνθηκών παρέχουν τα κίνητρα και την οργάνωση για συλλογικούς φόνους.