Ερυθροί» εναντίον «Λευκών» στη Σκανδιναβία: ο εμφύλιος πόλεμος της Φινλανδίας (Ιανουάριος- Μάιος 1918)

Επίλογος

Με τον τερματισμό της εμφύλιας σύρραξης, η κυβέρνηση των «Λευκών» αποφάσισε να ανταμείψει το Βερολίνο για την υποστήριξή του. Πέραν της παραχώρησης βάσεων, τον Οκτώβριο του 1918, η Φιλανδική Σύγκλητος πρότεινε στον πρίγκιπα Φρειδερίκο του Έσσε να αναλάβει την ηγεσία του Βασιλείου της Φινλανδίας. Εκείνος δέχτηκε, αλλά η συνθηκολόγηση της Γερμανίας τον Νοέμβριο ακύρωσε τα όποια σχέδια. Το 1919 το δημοκρατικό πολίτευμα εγκαθιδρύθηκε στην ανεξάρτητη, πλέον, Φινλανδία με πρώτο πρόεδρο τον φιλελεύθερο Κάαρλο Στάλμπεργκ.

Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν, κατά βάση, μια πολιτική διαμάχη και απεδείχθη καταστροφικός για τη χώρα. Περίπου 6.000 «Ερυθροί» και 3.500 «Λευκοί» σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών. Πάνω από 7.500 «Ερυθροί» και περίπου 1.500 « Λευκοί» δολοφονήθηκαν. Περίπου 11.600 «Ερυθροί» απεβίωσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των αμάχων που έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά, περίπου 37.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, το 16% ανήλικοι.

Η κοινωνία, δε, δεινοπάθησε. Τα τρόφιμα ήταν ελάχιστα, η οικονομία ήταν διαλυμένη, ενώ υπήρχαν πολλές καταστροφές σε υποδομές και παραλίγο να υπάρξει και δημογραφικό πρόβλημα. Επίσης, η σύρραξη προκάλεσε εθνικό διχασμό στους Φινλανδούς. Έπρεπε να λήξει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συμφιλίωση των δύο παρατάξεων.

Ο εμφύλιος αυτός πόλεμος, όμως, είχε και άλλα χαρακτηριστικά. Αρχικά, εντασσόταν μέσα στο πλαίσιο του αναβρασμού που επικρατούσε στην ανατολική Ευρώπη εξαιτίας της «Οκτωβριανής Επανάστασης». Το ιδεολογικό-ταξικό στοιχείο φάνηκε από το ποιοι αποτελούσαν τα δύο “στρατόπεδα”. Στους «Ερυθρούς» άνηκαν μέλη της εργατικής τάξης και του ομώνυμου κινήματος, καθώς και κάποιοι αριστεροί διανοούμενοι. Στους «Λευκούς» άνηκαν μέλη της αγροτικής τάξης, εθνικιστές και φιλελεύθεροι. Ακόμα, δεν ήταν περίεργη και η εκστρατεία τρόμου που εξαπολύθηκε από τις δύο παρατάξεις («Ερυθρός» και «Λευκός» τρόμος αντίστοιχα). Μάλιστα, περισσότεροι νεκροί υπήρξαν από τη τρομοκρατία παρά από τις μάχες.

Ο φινλανδικός εμφύλιος πόλεμος, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε και μια προειδοποίηση για το μέλλον. Τα ιδεολογικά- πολιτικά στρατόπεδα, η σύγκρουση για την απόκτηση της πολιτικής εξουσίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η ξένη επέμβαση, οι επιχειρήσεις τρομοκρατίας και οι φόνοι αποτέλεσαν εξελίξεις που υπήρξαν και σε μεταγενεστέρους εμφύλιους πολέμους στην Ευρώπη.

