Μέχρι πρόσφατα μέλημα όλων ήταν η μείωση της λειτουργικής ενέργειας και των συναφών εκπομπών άνθρακα των κτιρίων. Τώρα, όμως, πλέον οι άνθρωποι του χώρου σχεδιάζουν ή ανακαινίζουν κτίρια λαμβάνοντας υπόψη την έννοια του ολικού άνθρακα. Μπορεί η οικολογική προσέγγιση στις κατασκευές να μην είναι νέα, το «Down to Earth», ωστόσο, αμφισβητεί την επάρκειά της. Στο συνέδριο τα καινοτόμα υλικά οργανικής προέλευσης, οι ξύλινοι ουρανοξύστες υψηλού προφίλ, τα βιο-υλικά, ο αναγεννητικός σχεδιασμός και η κατασκευαστική απόδοση θα τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Παράλληλα, θα διερευνηθούν και οι δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αρχιτεκτονική, αλλά και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η εκτεταμένη εφαρμογή τους.

– Olaf de Nooyer – Associate, Architect at Renzo Piano Building Workshop (RPBW)

–Olga Tourlomousi – On-site representative of RPBW in Athens

– Αρετή Μαρκοπούλου , Architect and Urban Technologist Academic Director, IAAC Barcelona

– Κωνσταντίνος Πανταζής – Architect and Co Founder Point Supreme

– Πάνος Δραγώνας – Architect Dragonas Studio, Professor Dept. of Architecture, University of Patras

– Δημήτρης Παπανικολάου – Founder and Director Urban Synergetics Lab, Assistant Professor, School of Architecture (NTUA)

– Ryan Neiheiser – Co Founder Principal Neiheiser- Argyros

Η Ελένη Βερναδάκη με σπουδές στο Hammersmith College of Artand Building του Λονδίνου άνοιξε στα τέλη του 1959 το εργαστήριό της στο κέντρο της Αθήνας (Σόλωνος 20), το οποίο από το 1974 μεταφέρθηκε στην Κάντζα, σε κτήριο που είχε ειδικά σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος. Το 1961 εντάχθηκε στην «Ομάδα Τέχνης α΄» που είχε στόχο την προώθηση της τέχνης στο ευρύ κοινό.

Ο Ανδρέας Κούρκουλας μαζί με την Μαρία Κοκκίνου ίδρυσαν το 1989 το αρχιτεκτονικό γραφείο Kokkinou Kourkoulas Architects and Associates, το οποίο έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις. Ενδεικτικά, έχει δύο φορές προταθεί για τα βραβεία Mies Van der Rohe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας δώσει προτεραιότητα σε θέματα οικολογίας το γραφείο έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο LEED Gold για συγκρότημα γραφείων στην Ελλάδα. Το έργο τους ποικίλλει- από κατοικίες, καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μουσεία μέχρι μεγάλα γραφειακά συμπλέγματα. Ο Ανδρέας Κούρκουλας δίδαξε στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ για 30 χρόνια, ενώ έχει δώσει διαλέξεις, έχει διδάξει και συνεργάστει με διάφορες σχολές στο εξωτερικό (Μενδρίσιο, EPFL, Architectural Association, Bartlett – U.C.L., Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής, Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, Georgia Tech κ.τ.λ.).

