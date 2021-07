Ήταν όλοι τους «πιτσιρίκια»: Ή αλλιώς, ο Σάουθγκειτ εμπιστεύτηκε τα πέναλτι σε αυτούς που είχε

Christopher Furlong via Getty Images

Christopher Furlong via Getty Images Μάντσεστερ 12 Ιουλίου 2021. Περαστικοί τοποθετούν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης στο γκράφιτι όπου εικονίζεται ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και της Εθνικής Αγγλίας Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έγινε στόχος ρατσιστών επειδή αστόχησε σε ένα πέναλτι στον τελικό του EURO 2020 ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ιταλία. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)