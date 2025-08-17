Στην Ελλάδα εντοπίστηκε αυτές τις μέρες ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος επέλεξε για μία ακόμη φορά τη χώρα μας για να πραγματοποιήσεις τις φετινές του διακοπές.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός απαθανατίστηκε στην Εύβοια, όπου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους.

Ο Τζόνσον εθεάθη να κάνει βουτιές στη θάλασσα, ενώ σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνεται να φοράει ένα σκούρο μαγιό, με τη σύζυγό του να επιλέγει ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

The former Prime Minister has been pictured enjoying a summer holiday in Greece with his wife, months after the couple welcomed their fourth child. #DailyExpress https://t.co/ah2rpnflBZ pic.twitter.com/VpoLrPiQCx August 16, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Το κάνει πολλά χρόνια τώρα. Εξάλλου ο πατέρας του έχει ιδιόκτητο σπίτι μέσα σε τέσσερα στρέμματα στο νότιο Πήλιο, στο Χόρτο, εκεί όπου ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών πέρασε δύο καλοκαίρια του. Προέκυψαν όμως έντονες ενδοοικογενειακές διαφωνίες του γιου με τον πατέρα, οπότε ο Μπόρις Τζόνσον επέλεξε την Εύβοια.

Σημειώνεται ότι όταν ακόμα είχε τα ύπατα αξιώματα στην πατρίδα του, στις ελληνικές διακοπές του έδινε σαφείς οδηγίες ότι δεν επιθυμούσε την οποιαδήποτε παρουσία ασφάλειας δίπλα του ή στον περιβάλλοντα χώρο. Συνηθίζει ο ίδιος να βγαίνει να ψωνίζει στην τοπική αγορά και να μιλάει με τις λίγες ελληνικές λέξεις που ξέρει, να συνεννοείται και να μιλάει πάντα πρόσχαρος, με τους ντόπιους.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι επίσης γνωστός για την ελληνολατρεία του. Άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μάλιστα με την ικανότητα να απαγγέλει από στήθους αποσπάσματα απο τον Όμηρο ή αρχαίες τραγωδίες.