Εθνικής Πανγαία: Απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στην Aphrodite Hills Resort και στην Aphrodite Springs

Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής (60%) στις εταιρείες Aphrodite Hills Resort Limited και Aphrodite Springs Public Limited στην Πάφο της Κύπρου.

To Aphrodite Hills Resort εκτείνεται σε έκταση γης 234 εκταρίων με βλάστηση που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ολόκληρης της έκτασης. Διαθέτει το μοναδικό πιστοποιημένο PGA National Cyprus γήπεδο γκολφ, 500 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, το οποίο και είναι ο πυρήνας του πολυβραβευμένου θέρετρου, στην Πάφο, με επιλογές διαμονής και δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν σε όλη την Ευρώπη.

To Aphrodite Hills Resort διακρίθηκε πρόσφατα ως το «European Golf Resort of the Year 2018» και «European Golf Course of the Year 2018/2019». Στο χώρο του Resort βρίσκεται το ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel by Atlantica με 290 δωμάτια & σουίτες.