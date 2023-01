Eurovision: O τραγουδιστής των Sex Pistols καταθέτει υποψηφιότητα για την Ιρλανδία

Marko Djurica via Reuters

Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols, Τζον Λάιντον, θα διαγωνιστεί για να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2023 με το συγκρότημά του Public Image Ltd (PiL), ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο τραγουδιστής του “Anarchy in the UK”.