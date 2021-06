Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου: Υπέρ βιωσιμότητας το 75% των συλλογών

Ενα συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών σόου περιλαμβάνει η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου που ξεκίνησε την Παρασκευή κι ολοκληρώνεται στο τέλος της ημέρας Δευτέρα 14 Ιουνίου στην βρετανική πρωτεύουσα.

Τριάντα δύο συλλογές, αντρικής και γυναικείας μόδας, καθώς και αξεσουάρ παρουσιάζονται σε 28 ψηφιακές και τέσσερις φυσικές πλατφόρμες.

Η διοργάνωση, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα μόδας του πλανήτη ξεκίνησε με ένα ψηφιακό σόου υπό τον τίτλο «Ολα είναι προσωρινά». Ο λόγος για την, μικρού μήκους, ταινία που αποτελεί «παρέμβαση» στην αναγέννηση της βρετανικής μόδας και πολιτιστικών τεχνών κι εξερευνά το άνοιγμα εκ νέου του Λονδίνου.

Τα κεντρικά ψηφιακά σόου περιλαμβάνουν επιδείξεις των: Ahluwalia, Ben Sherman x Team GB, Bethany Williams, Dilara Findikoglu, JORDANLUCA, LYPH, Nicholas Daley, Per Götesson, Preen by Thornton Bregazzi, Published by, Qasimi, Robyn Lynch, Staxx, καθώς και του Πανεπιστημίου του Γουεστμίνιστερ. .

Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

Σύμφωνα με την έκθεση που ετοίμασαν το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας κι ο χορηγός της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, Clearpay, το 75% των συλλογών που παρουσιάζονται είναι υπέρ της βιωσιμότητας

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μετά από πτώση 14 % από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, ο τομέας πρόκειται να ανακάμψει τουλάχιστον κατά 20 5 το επόμενο έτος.

ΠΗΓΗ: fashionunited.com