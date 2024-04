Everyone Knows That: Το τραγούδι που έψαχναν όλοι βρέθηκε χάρη σε ροζ ταινία του 1986

SOPA Images via Getty Images

Είναι ένα μουσικό μυστήριο που μπερδεύει τους χρήστες στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια. Αλλά ένα εξαιρετικά πιασάρικο τραγούδι της δεκαετίας του ’80 που φαινομενικά κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, επιτέλους εντοπίστηκε - σε μια ταινία για ενήλικες του 1986.

Ένα απόσπασμα του τραγουδιού, γνωστό ως Everyone Knows That - μια χαμηλής ποιότητας, ηχογράφηση που ωστόσο αναδείκνυε την τεράστια ποπ απήχηση του τραγουδιού - ανέβηκε στο YouTube το 2021 και κοινοποιήθηκε στο Reddit.

Διαφήμιση

Περίπου 47.000 άτομα αφοσιώθηκαν στην αποστολή σε μια κοινότητα subreddit.

Οι θεωρίες ήταν πολλές και για το τραγούδι. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ένα χαμένο demo από καλλιτέχνες όπως οι Roxette και Savage Garden, ή ότι είχε γραφτεί για μια ξεχασμένη διαφήμιση.

Οι χρήστες του Reddit άρχισαν να συνδυάζουν βάσεις δεδομένων δημοσίευσης τραγουδιών για το Everyone Knows That, περιορίζοντας τον σε μια σειρά κατόχων δικαιωμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ένας χρήστης, ο south_pole_ball, διαπίστωσε ότι ένας από τους αναφερόμενους τραγουδοποιούς, ο Christopher Booth, είχε γράψει τραγούδια για πορνογραφικές ταινίες - και παρακολούθησε το έργο του μέχρι να ακούσει το τραγούδι.

Διαφήμιση

Ο Christopher Booth φάνηκε να επιβεβαιώνει την ανακάλυψη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της αρχικής ανάρτησης στο YouTube στο Instagram.

Η πλήρης έκδοση του τραγουδιού, που πιστώνεται στον Christopher και τον αδελφό του Philip, μπορεί να ακουστεί μόνο δίπλα στην εν λόγω ταινία, συνοδευόμενη από σαρκικά ηχητικά εφέ. Στο μεταξύ, θαυμαστές δημιούργησαν μια επανεπεξεργασμένη, μη πορνογραφική έκδοση χωρίς ηχητικά εφέ.

Οι αδερφοί Booth συνέχισαν να σχηματίζουν μια επιτυχημένη συνεργασία σε χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες τρόμου και ντοκιμαντέρ, με τον Christopher να συνεχίζει να αναπτύσσει τις μουσικές του δεξιότητες ως συνθέτης στα έργα τους.

Το τραγούδι ήταν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας γνωστής ως «lostwave», με μέλη αφιερωμένα στον εντοπισμό ξεχασμένων κομματιών της ποπ κουλτούρας.

«Ζούμε σε μια εποχή που η γνώση είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε εμάς και μπορούμε να καταναλώνουμε μουσική χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς», δήλωσε στον Guardian ένας από τους συντονιστές του subreddit Everyone Knows That, Bas, για την απήχηση του lostwave.

Διαφήμιση