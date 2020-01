«Everything I Wanted»: Η Μπίλι Αιλις σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί με τον αδερφό της στο βίντεο

«Ο αδερφός μου κι εγώ γράψαμε αυτό το τραγούδι. Ο,τι κι αν συμβεί, πάντα ήμασταν και θα είμαστε κοντά για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον», αποκάλυψε η τραγουδίστρια. «Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο σε τραγούδι μου που σκηνοθετώ. Δουλέψαμε για πολλές ώρες. Αγαπώ το αποτέλεσμα, ελπίζω κι εσείς».

Το «everything i wanted» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 και αποτέλεσε το πρώτο τραγούδι της Αιλις, από το ντεμπούτο άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Πηγή: Pitchfork