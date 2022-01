Εξαλλος ο Πίτερ Ντίνκλατζ με τη Disney για τη live-action ταινία «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι»

AMANDA EDWARDS VIA GETTY IMAGES

Καταπέλτης ο ηθοποιός Πίτερ Ντίνκλατζ με την απόφαση της Disney να γυρίσει live-action ταινία, το παραμύθι «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι».

Ο σταρ του Game Of Thrones, ο οποίος έχει μια μορφή νανισμού γνωστή ως αχονδροπλασία, είπε ότι «δεν είχε νόημα» να προχωρήσει η παραγωγή, χαρακτηρίζοντας την ως «μια ιστορία με οπισθοδρομική προσέγγιση».

Το ριμέικ έρχεται μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία άλλων διασκευών κλασικών έργων της Disney, όπως «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (Beauty And The Beast - 2017) και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (The Lion King - 2019).

Η Disney ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τη Χιονάτη θα ενσαρκώσει η πρωταγωνίστρια του West Side Story, Ρέιτσελ Ζεγκλερ, ενώ της Κακιάς Βασίλισσας, η Γκαλ Γκάντοτ.

Αλλά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast του Μαρκ Μάρον στο WTF, ο ηθοποιός κατηγόρησε τη Disney για «υποκρισία».

«Υπάρχει πολλή υποκρισία πρέπει να σου πω», είπε ο Πίτερ Ντίνκλατζ.

Και συνέχισε λέγοντας, «Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, έμεινα λίγο έκπληκτος από το γεγονός ότι ήταν πολύ περήφανοι που έδιναν το ρόλο της Χιονάτης σε μια λατινοαμερικάνα ηθοποιό, ενώ εξακολουθούν να αφηγούνται την ιστορία της Χιονάτης και των επτά νάνων».