«The Batman» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία Μπάτμαν όλων των εποχών

Η νέα ταινία του Ματ Ριβς «The Batman» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 55 λεπτά -μόνο τα credit με τους συντελεστές της παραγωγής διαρκούν οκτώ (ολόκληρα) λεπτά.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία Μπάτμαν και μία από τις μεγαλύτερες «υπερήρωα» με πρώτη την «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» (Avengers: Endgame) που κυκλοφόρησε το 2019.

Κάτοχος του ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία «υπερήρωα» είναι το «Justice League» του Ζακ Σνάιντερ το 2017, με τέσσερις ώρες και δύο λεπτά, αν και το «director’s cut» δεν προβλήθηκε ποτέ στους κινηματογράφους.

Το Batman σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ομώνυμο ρόλο. Catwoman είναι η Ζόι Κράβιτζ, Επιθεωρητής Γκόρντον ο Τζέφρι Ράιτ, Ρίντλερ ο Πολ Ντέινο, στον ρόλο του Πιγκουίνου εμφανίζεται ο Κόλιν Φάρελ και ακόμη παίζουν ο Τζον Τορτούρο και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το τραγούδι τίτλων της ταινίας, σε σύνθεση Μάικλ Τζιακίνο. Πρόκειται για ένα ορχηστρικό κομμάτι που κορυφώνεται με θριαμβευτικό φινάλε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάικλ Τζιανκίνο συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Ματ Ριβς.

Είχαν προηγηθεί οι ταινίες «Cloverfield» (2008), «Άσε το Κακό να Μπει» (Let Me In - 2010), «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή» (Dawn Of The Planet Of The Apes - 2014) και «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» (War For Planet Of The Apes - 2017).

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 4 Μαρτίου 2022.

