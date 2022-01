Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με 34 ταινίες δωρεάν online

Διαγωνιστικό Τμήμα - Οι 13 ταινίες

As Far As I Can Walk (Strahinja Banovic)

Σερβία/Γαλλία/Λουξεμβούργο/ Βουλγαρία/Λιθουανία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 92’

Σκηνοθεσία: Stefan Arsenijevic



Californie

Ιταλία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 81’

Σκηνοθεσία: Alessandro Cassigoli & Casey Kauffman



I’m Not In Love

Ηνωμένο Βασίλειο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 84’

Σκηνοθεσία: Col Spector