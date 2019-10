Εξορύξεις ante portas (ή Κεφαλλονιά και παγκόσμιο διακύβευμα)

Υποτίθεται – τουλάχιστον στα χαρτιά- πως το πολιτικό καθεστώς των περισσότερων κρατών –και αυτών της Ε.Ε.- είναι δημοκρατία. Δυστυχώς, η δημοκρατία, όπως την γέννησαν οι πρόγονοί μας, αντιμετωπίζει βαθειά παγκόσμια κρίση. Στην πραγματικότητα, εάν τολμήσουν οι πολίτες να εναντιωθούν στα προωθούμενα κυβερνητικά σχέδια υπέρ «ξένων επενδύσεων στη χώρα» - ροή πετροδολλαρίων και λοιπών καθρεφτακίων-, εάν τολμήσουν να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, τότε το «δημοκρατικό» κράτος εξαπολύει στρατοκρατικό και βίαιο κύμα καταστολής και βαναυσοτήτων όπως τον καιρό των δικτατοριών. Παρακάμπτουν το γεγονός ότι η δυνατότητα υπεράσπισης των υδάτινων πόρων του τόπου μας, είναι η ουσία της δημοκρατίας, η ουσία της αυτοδιάθεσης των λαών. Η συμπεριφορά του κράτους, αναγκάζει τους ανθρώπους να στρέφονται ενάντια στον ενεργειακό τομέα συλλήβδην.

Οι εφαρμοσμένες ακραίες πολιτικές οδηγούν τον κόσμο μας μέρα με τη μέρα στην εξόντωση. Της ίδιας της φύσης και της ζωής μας. Ο καπιταλισμός κερδίζει έδαφος και, ειδικά για το θέμα των εξορύξεων στην Ελλάδα, οι ισχυροί έχουν επιβάλλει την άποψη πως μοναδική διέξοδος από την οικονομική κρίση είναι η εξόρυξη πεπερασμένων πόρων -πετρελαίου και φυσικού αερίου- από τις θάλασσές μας, ενώ τους υψηλούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ενέργεια στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, τους αποκρύβουν εντέχνως. Έχοντας ήδη στο θησαυροφυλάκιό τους τεράστια οικονομικά αποθέματα, δεν διστάζουν να προβαίνουν σε χορηγίες, σε δωρεές, σε χρηματοδοτήσεις –σε κάθε τομέα, και στον πολιτιστικό- και με τον τρόπο αυτό τα στόματα σιωπούν, ενώ η ιστορία έχει γενικώς καταγράψει εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Από την άλλη, οι μέτοχοι των εταιρειών αυτών με τα υπέρογκα μερίσματα κινδυνεύουν να χάσουν μέρος των κερδών τους εάν ακολουθήσουν την πράσινη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που συστηματικά αποφεύγουν (6).

Η δε θεωρία που λανσάρεται πως το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση αντί ρυπογόνων καυσίμων όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας, ως γέφυρα δηλαδή προς την πράσινη ανάπτυξη, είναι, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες από τη φύση της προβληματική καθώς αποτελεί μία από τις μείζονες πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Απάντληση φυσικών πόρων και αναζήτηση νέων πρώτων υλών

Βέβαια για να μπορεί η εταιρεία ορυκτών καυσίμων να παραμένει ζωντανή και να υπηρετεί με υπευθυνότητα τους μετόχους της που απαιτούν με απληστία όλο και περισσότερα υπερκέρδη, πρέπει να φροντίζει να κινείται συνεχώς, να στρέφεται σε πλέον ακραία ρυπογόνες πηγές παραγωγής ενέργειας μια και που έχοντας οικοδομηθεί ολόκληρες οικονομίες στην απάντληση φυσικών πόρων, αυτοί εξαντλούνται με μαθηματική ακρίβεια. Για αναζήτηση νέων πρώτων υλών, όλο και περισσότερων καυσίμων, εισβάλλουν σε νέες περιοχές χωρίς να νοιάζονται για τον αντίκτυπο στο τοπικό περιβάλλον στα συστήματα υδάτινων πόρων, στις σεισμικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν, για τα συμφέροντά τους, αποθέματα αντικατάστασης. Πρέπει να κάνουν έρευνες (7) , να δημιουργούν ιδρύματα που να υπηρετούν το υπερκέρδος, να διοργανώνουν συνέδρια, να χρηματοδοτούν «ιστορικές έρευνες» και να εκδίδουν βιβλία κάτω από ονόματα πανεπιστημίων που δέχονται αφειδώς και δουλοπρεπώς χορηγίες τους (8), να διαλαλούν πως επενδύουν εκατομμύρια για «ανάπτυξη» που θα αποφέρει χρήματα στην τοπική και εθνική οικονομία, ενώ στην ουσία επενδύουν στον θάνατο, κι όχι μόνον στενά στον δικό μας τόπο, στην δική μας αυλή, στο Ιόνιο, στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Χωρίς κομματικές παρωπίδες

Επιθυμούμε και στοχεύουμε όλοι, θεωρώ, στην διατήρηση και διαφύλαξη του περιβάλλοντός μας, στην στήριξη της τοπικής μας οικονομίας, στον περιορισμό των ξενόφερτων σε εμάς – ως Έλληνες- υπερ-καταναλωτικών συνηθειών. Αναμφίβολα είμαι υπέρ της ανάπτυξης, όμως μιας ανάπτυξης που σέβεται πάνω από όλα τη φύση και τον άνθρωπο, κατοίκους και περιβάλλον, μιας ανάπτυξης που οι εταιρείες πραγματοποιούν ήπια μετάβαση στην πράσινη ενέργεια η οποία όμως να αποτελεί αξιόπιστο σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή, και οι δε εταιρείες αυτές να υλοποιούν στο έπακρο τους περιβαλλοντικούς όρους που οι ίδιες έχουν υπογράψει.

Τα χρήματα που διακυβεύονται στην εξορυκτική βιομηχανία είναι τεράστια. Όμως, ισχυρότερο κίνητρο από τον πλουτισμό είναι η επιβίωση, ένστικτο αρχέγονο, καθολικό. Η εγγενής αξία της ζωής δεν έχει χρώμα. Ούτε Δεξιά είναι. Ούτε Αριστερή. Είναι απλώς επιβίωση. Αυτή καλούμεθα να υπερασπιστούμε. Την επέκτασή της, την παρόρμηση για προστασία των παιδιών μας καλούμεθα να στηρίξουμε. Για την επιβίωση τη δική μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί και να μην βλέπουμε το «τυράκι» - τα κέρδη και τα χρήματα που θα πάρουμε-, αλλά τη «φάκα» που θα είναι ο δηλητηριασμένος φούρνος όπου θα ζήσουμε από δω και πέρα. Άλλο ισχυρό κίνητρο σε άτομα που έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της ηθικής ακεραιότητας είναι η βαθειά και συλλογική αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο. Ας μην ξεχνάμε όμως ποτέ πως η διεθνής βιομηχανία ορυκτών καυσίμων διαθέτει δικό της, ιδιαίτερο, ένστικτο αυτοσυντήρησης -το κέρδος είναι πιο σημαντικό από την ίδια τη ζωή -. Αυτοί το δικό τους. Κι εμείς το δικό μας. Άλλωστε, το διακύβευμα είναι μεγάλο, ο χρόνος ανύπαρκτος και οι από μηχανής θεοί δεν ζουν πλέον ανάμεσά μας.

_______________

Το κίνημα «Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενάντια στην Εξόρυξη Υδρογονανθράκων» πρέπει να ενωθεί με αντίστοιχα κινήματα όπως αυτά σε Καναδά και Ισπανία, και να γίνουν όλα, ένα παγκόσμιο διογκούμενο κίνημα , ενώ παράλληλα, να συνεχίσει με την ίδια δυναμική την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως, να μαζέψει υπογραφές σε έγγραφα που θα φέρουν το δικό της logo, έγγραφα που θα κυκλοφορήσουν από πόρτα σε πόρτα, έγγραφα που μπορούμε όλοι να κινήσουμε και να μαζέψουμε υπογραφές από ανθρώπους που για διάφορους λόγους –υγείας, ηλικίας κ.α.- δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες.

Όλα όσα αναγράφω ανωτέρω, έχουν πολλές παραπομπές σε επιστημονικές και λοιπές δημοσιευμένες πηγές. Είναι στη διάθεση του όποιου μου τις ζητήσει. Αυτά βρήκα, αυτά καταθέτω. Ούτε χρηματοδοτούμαι από πουθενά, ούτε ανήκω σε καμμιά πολιτική παράταξη για να ακολουθώ άβουλα ως μαριονέττα, τη γραμμή της όπως πολλοί δυστυχώς. Προτείνω δε σε αυτούς τους πολλούς που άκοπα και αντισυνταγματικά αντιγράφουν και μεταφέρουν επιλογές κομματικών χώρων τους, είτε είναι της Αριστεράς –ας μην ξεχνάμε το «γη και ύδωρ» που πρόσφατα προσέφερε στις εξορυκτικές εταιρείες-, είτε της Δεξιάς, να μελετήσουν σε βάθος σχετικά έργα, βιβλία, δημοσιεύματα κ.ο.κ. και μετά να παίρνουν θέση, θέση όμως που θα εκφράζει τους ίδιους και θα μπορούν να την τεκμηριώνουν ανά πάσα στιγμή.

Ευρυδίκη Λειβαδά

