«Eyes Wide Shut»: Πώς η Σαηεντολογία απομάκρυνε τον Τομ Κρουζ από την «αρνητική» Νικόλ Κίντμαν

Ο Τομ Κρουζ άρχισε να απομακρύνεται από τη Σαηεντολογία ενώ γύριζε την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Eyes Wide Shut» με την τότε σύζυγό της Νικόλ Κίντμαν το 1997, σύμφωνα με το βιβλίο του Μάικ Ρίντερ, «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology».