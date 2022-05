Απογειώθηκε στο box office το «Top Gun: Maverick»

Είναι η πρώτη φορά που ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρουζ σπάει το φράγμα των 100 εκατ. το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής -σε μία καριέρα τεσσάρων δεκαετιών- και σηματοδοτεί το καλύτερο άνοιγμα ταινίας χωρίς υπερήρωες από την αρχή της πανδημίας, μετά το «Spider-Man: No Way Home» (260 εκατ.), το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187 εκατ.) και το The «Batman» (134 εκατ.).